Климпуш-Цинцадзе рассказала, что требует Польша в историческом контексте

"От нас требуют забвения части истории, но так не бывает. Никто не будет забывать людей, которые боролись за Украину. Так же надо понимать, что мы должны трезво оценивать их роль: кто-то ошибался, кто делал какие-то неправильные вещи и мы это также должны признать для себя, но это наша работа, нашей внутренней политической души, если хотите, и мы имеем на это право" - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она также считает, что Украина с уважением относится к общей украинско-польской истории и может требовать такого же уважения от своих польских партнеров.

"В каких-то случаях мы должны принести извинения. Мы это делаем. И одновременно в ответ должны так же получить те же извинения за те моменты, которые были со стороны Польши", - отметила вице-премьер.

Как сообщал УНН, в Украине и в Польше есть абсолютно четкое понимание, что от исторических конфликтов двух государств выигрывает только третья сторона - Российская Федерация.