Клімкін зустрівся з Волкером на полях Ради міністрів ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся зі спецпредставником США щодо України Куртом Волкером на полях Ради міністрів ОБСЄ. Про це повідомила у Twitter речниця МЗС України Мар'яна Беца, передає УНН.
"Важлива і тепла зустріч з Куртом Волкером на полях Ради Міністрів ОБСЄ", - написала М.Беца, додавши фото П.Клімкіна і К.Волкера.
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Також вона повідомила, що П.Клімкін під час виступу на Раді міністрів ОБСЄ основну увагу звернув на триваючу агресію Росії та необхідність ефективних механізмів боротьби з нею.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що спецпредставник США у справах України продовжить перемовини з РФ щодо Донбасу.
#OSCEMC2017 Важлива і тепла зустріч з Куртом Волкером на полях Ради Міністрів ОБСЄ pic.twitter.com/D7xjeAO4VH— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 7 декабря 2017 г.