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Климкин встретился с Волкером на полях Совета министров ОБСЕ

Климкин встретился с Волкером на полях Совета министров ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 12060 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером на полях Совета министров ОБСЕ. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, передает УНН.

"Важная и теплая встреча с Куртом Волкером на полях Совета Министров ОБСЕ", - написала М.Беца, добавив фото П.Климкина и К.Волкера.

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Также она сообщила, что П.Климкин во время выступления на Совете министров ОБСЕ основное внимание обратил на продолжающуюся агрессию России и необходимость эффективных механизмов борьбы с ней.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что спецпредставитель США по делам Украины продолжит переговоры с РФ по Донбасса.

# OSCEMC2017 Важная и теплая встреча с Куртом Волкером на полях Совета Министров ОБСЕ pic.twitter.com/D7xjeAO4VH

- Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 7 декабря 2017 г.

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