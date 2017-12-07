Климкин встретился с Волкером на полях Совета министров ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером на полях Совета министров ОБСЕ. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, передает УНН.
"Важная и теплая встреча с Куртом Волкером на полях Совета Министров ОБСЕ", - написала М.Беца, добавив фото П.Климкина и К.Волкера.
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Также она сообщила, что П.Климкин во время выступления на Совете министров ОБСЕ основное внимание обратил на продолжающуюся агрессию России и необходимость эффективных механизмов борьбы с ней.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что спецпредставитель США по делам Украины продолжит переговоры с РФ по Донбасса.
# OSCEMC2017 Важная и теплая встреча с Куртом Волкером на полях Совета Министров ОБСЕ pic.twitter.com/D7xjeAO4VH- Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 7 декабря 2017 г.