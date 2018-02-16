Клімкін зустрінеться з головою Siemens щодо газових турбін в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкин проведе зустріч з головою компанії Siemens з приводу поставлених в анексований Крим газових турбін. Про це він повідомив під час відкриття меморіальної дошки в Мюнхені, передає кореспондент УНН.
“Буквально за годину я починаю зустріч з шефом компанії Siemens — хочу перевірити, яким чином Siemens провів внутрішнє розслідування по цих турбінах, які в нього підступним чином реально вкрали та поставили на територію окупованого Криму. І ми зараз працюємо із Siemens і хочемо це зробити для всіх компаній, щоб в кожному контракті була прописана відповідальність, якщо Росія намагається маніпулювати з такими постачаннями. Дуже сподіваюсь, що від шефа Siemens я отримаю такі запевнення. Потім будемо розмовляти з німецьким і європейським бізнесом”, — повідомив П.Клімкін.
Нагадаємо, сьогодні в столиці федеральної Баварії розпочинається 54-а міжнародна Конференція з безпеки.
Як повідомляв УНН, у липні Siemens подав до суду через поставки турбін до Криму.
Siemens звинувачувала російських партнерів в поставках двох придбаних ними газових турбін на територію анексованого Росією українського півострова Крим всупереч умовам контракту.
Арбітражний суд Москви вже кілька разів відхиляв вимоги Siemens накласти арешт на турбіни. Російська сторона стверджує, що вони були придбані на “вторинному ринку”.