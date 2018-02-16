Климкин встретится с председателем Siemens по газовым турбинам в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин проведет встречу с главой компании Siemens по поводу поставленных в аннексированный Крым газовых турбин. Об этом он сообщил во время открытия мемориальной доски в Мюнхене, передает корреспондент УНН.
“Буквально через час я начинаю встречу с шефом компании Siemens — хочу проверить, каким образом Siemens провел внутреннее расследование по этим турбинам, которые у него коварным образом реально украли и поставили на территорию оккупированного Крыма. И мы сейчас работаем с Siemens и хотим это сделать для всех компаний, чтобы в каждом контракте была прописана ответственность, если Россия пытается манипулировать с такими поставками. Очень надеюсь, что от шефа Siemens я получу такие заверения. Потом будем разговаривать с немецким и европейским бизнесом”, — сообщил П.Климкин.
Напомним, сегодня в столице федеральной Баварии начинается 54-я международная Конференция по безопасности.
Как сообщал УНН, в июле Siemens подал в суд из-за поставок турбин в Крым.
Siemens обвиняла российских партнеров в поставках двух приобретенных ими газовых турбин на территорию аннексированного Россией украинского полуострова Крым вопреки условиям контракта.
Арбитражный суд Москвы уже несколько раз отклонял требования Siemens наложить арест на турбины. Российская сторона утверждает, что они были приобретены на “вторичном рынке”.