Клімкін висловив співчуття рідним і близьким загиблих під час стрілянини у Страсбурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України, Павло Клімкін, у своєму Twitter написав повідомлення про співчуття рідним і загиблим під час стрілянини на Різдвяному ярмарку у Страсбурзі. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Павла Клімкіна у Twitter.
"Мої думки виходять до сімей і близьких жертв боязкого нападу на Різдвяному ринку в Страсбурзі. Це місто та його громадяни є символом єдності та сили її цінностей. Ніхто не може це змінити! Наша підтримка в ці злісні часи", - написав Клімкін.
Нагадаємо, У вівторок ввечері в центрі французького міста Страсбург, де проходить Різдвяний ярмарок, почалася стрілянина. За оновленими на 2:20 за місцевим часом даними влади, відомо щонайменше про трьох убитих і 12 поранених. Стрілок, 29-річний житель Страсбурга, який, як повідомляється, відомий спілкуванням з місцевими ісламістськими колами, перебуває в розшуку.