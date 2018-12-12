Климкин выразил соболезнования родным и близким погибших во время стрельбы в Страсбурге

"Мои мысли входят к семьям и близким жертв трусливого нападения на Рождественском рынке в Страсбурге. Этот город и его граждане являются символом единства и силы этих ценностей. Никто не может это изменить! Наша поддержка в эти злобные времена", - написал Климкин.

Напомним, во вторник вечером в центре французского города Страсбург, где проходит Рождественская ярмарка, началась стрельба. По обновленным на 2:20 по местному времени данным властей, известно как минимум о трех убитых и 12 раненых. Стрелок, 29-летний житель Страсбурга, который, как сообщается, известный общением с местными исламистскими кругами, находится в розыске.