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Климкин выразил соболезнования родным и близким погибших во время стрельбы в Страсбурге

Киев • УНН

 • 8412 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, в своем Twitter написал сообщение о соболезнования родным и погибшим во время стрельбы на Рождественской ярмарке в Страсбурге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Павла Климкина в Twitter.



Климкин выразил соболезнования родным и близким погибших во время стрельбы в Страсбурге

"Мои мысли входят к семьям и близким жертв трусливого нападения на Рождественском рынке в Страсбурге. Этот город и его граждане являются символом единства и силы этих ценностей. Никто не может это изменить! Наша поддержка в эти злобные времена", - написал Климкин.

Напомним, во вторник вечером в центре французского города Страсбург, где проходит Рождественская ярмарка, началась стрельба. По обновленным на 2:20 по местному времени данным властей, известно как минимум о трех убитых и 12 раненых. Стрелок, 29-летний житель Страсбурга, который, как сообщается, известный общением с местными исламистскими кругами, находится в розыске.

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