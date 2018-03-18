Клімкін відвідає інституції ЄС та НАТО у Брюсселі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 18-19 березня здійснить візит до інституцій ЄС та НАТО в Брюсселі. Про це йдеться повідомленні на саті МЗС України, передає УНН.
У рамках візиту запланована участь Міністра у зустрічі в форматі “Група друзів України в ЄС+Україна” на рівні глав зовнішньополітичних відомств держав-членів ЄС за участі Високого представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріки Могеріні.
Програмою передбачені зустрічі Міністра з Першим віце-президентом Європейської комісії з питань кращого управління, міжінституційних відносин та верховенства права Франсом Тіммермансом, Комісаром ЄС з питань ЄПС та переговорів з розширення Йоганнесом Ханом, окремими міністрами закордонних справ ЄС.
Павло Клімкін візьме участь у публічному заході Центру Європейської політики (EPC) “Будуючи безпечну та міцну Україну: прогрес та виклики”.
Під час візиту до Брюсселя Міністр також проведе зустріч з Генеральним Секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України підготувало та у понеділок представить міністрам закордонних справ країн ЄС ідею про списки персональних санкцій щодо осіб, що беруть участь у проведенні незаконних виборів президента РФ в анексованому Криму.