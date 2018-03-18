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16:40 • 4621 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Климкин посетит институты ЕС и НАТО в Брюсселе

Климкин посетит институты ЕС и НАТО в Брюсселе

Киев  •  УНН

 • 8292 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 18-19 марта осуществит визит в институтов ЕС и НАТО в Брюсселе. Об этом говорится сообщении на сати МИД Украины, передает УНН.

В рамках визита запланировано участие Министра во встрече в формате "Группа друзей Украины в ЕС+Украина" на уровне глав внешнеполитических ведомств государств-членов ЕС с участием Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Программой предусмотрены встречи министра с первым вице-президентом Европейской комиссии по вопросам лучшего управления, межинституционных отношений и верховенства права Франсом Тиммерманс, Комиссаром ЕС по вопросам ЕПС и переговоров по расширению Йоганнесом Ханом, отдельными министрами иностранных дел ЕС.

Павел Климкин примет участие в публичном мероприятии Центра европейской политики (EPC) "Строя безопасную и прочную Украину: прогресс и вызовы".

Во время визита в Брюссель Министр также проведет встречу с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины подготовило и в понедельник представит министрам иностранных дел стран ЕС идею о списки персональных санкций в отношении лиц, участвующих в проведении незаконных выборов президента РФ в аннексированном Крыму.

Украинские Национальные Новости

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