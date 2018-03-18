Климкин посетит институты ЕС и НАТО в Брюсселе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 18-19 марта осуществит визит в институтов ЕС и НАТО в Брюсселе. Об этом говорится сообщении на сати МИД Украины, передает УНН.
В рамках визита запланировано участие Министра во встрече в формате "Группа друзей Украины в ЕС+Украина" на уровне глав внешнеполитических ведомств государств-членов ЕС с участием Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.
Программой предусмотрены встречи министра с первым вице-президентом Европейской комиссии по вопросам лучшего управления, межинституционных отношений и верховенства права Франсом Тиммерманс, Комиссаром ЕС по вопросам ЕПС и переговоров по расширению Йоганнесом Ханом, отдельными министрами иностранных дел ЕС.
Павел Климкин примет участие в публичном мероприятии Центра европейской политики (EPC) "Строя безопасную и прочную Украину: прогресс и вызовы".
Во время визита в Брюссель Министр также проведет встречу с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины подготовило и в понедельник представит министрам иностранных дел стран ЕС идею о списки персональных санкций в отношении лиц, участвующих в проведении незаконных выборов президента РФ в аннексированном Крыму.