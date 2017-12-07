Клімкін відреагував на слова Лаврова про "окупаційну адміністрацію" в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін поставив на місце свого російського колегу Сергія Лаврова, який під час засідання Ради міністрів ОБСЄ введення миротворців на Донбас назвав окупаційною адміністрацією. Свою думку український міністр опублікував у своєму Twitter, передає УНН.
"Лавров на міністерському засіданні ОБСЄ у Відні бажання розмістити місію ООН на окупованому Донбасі назвав бажанням створити там окупаційну адміністрацію. Я вважаю, що вона там вже є - це російська окупаційна адміністрація", - написав П.Клімкін.
Зазначимо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що замість російського проекту резолюції щодо місії ООН на Донбасі пропонуються ідеї розміщення миротворців ООН, "рівнозначні введенню на Донбас окупаційної адміністрації".
Нагадаємо, С.Лавров натякнув, що Росія може припинити участь в СЦКК.