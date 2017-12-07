Климкин отреагировал на слова Лаврова об "оккупационной администрации" в ОРДЛО

"Лавров на министерском заседании ОБСЕ в Вене желание разместить миссию ООН на оккупированном Донбассе назвал желанием создать там оккупационную администрацию. Я считаю, что она там уже есть - это российская оккупационная администрация", - написал П.Климкин.

Отметим, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вместо российского проекта резолюции относительно миссии ООН на Донбассе предлагаются идеи размещения миротворцев ООН, "равнозначные введению на Донбасс оккупационной администрации".

Напомним, С.Лавров намекнул, что Россия может прекратить участие в СЦКК.