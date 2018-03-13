Клімкін відреагував на пропозицію Собчак провести повторний референдум в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав пропозицію кандидата у президенти Росії Ксенії Собчак про проведення повторного референдуму небезпечною. Про це міністр сказав перед щорічною зустріччю керівництва Меджлісу кримськотатарського народу з іноземними дипломатами у Києві, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
“У 2014-му році вона (Ксенія Собчак — ред.) називала окупацію „блискуче проведеною військовою операцією“. Сьогодні ж, визнаючи факт порушення міжнародного права, вона не пропонує це виправити, а пропонує провести якийсь міфічний референдум тільки на території окупованого Криму. Хто, за визначенням, повірить у чесність цього референдуму? Такі пропозиції з боку Собчак — небезпечні. Якщо це її щира позиція — будемо розмовляти. Але на подібні трюки, які легітимізують окупацію Криму Росією, ми не підемо. Будь-який референдум, якщо він проводиться, то на всій території України”, — зазначив Клімкін.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що прохання про законне в’їзд на окуповані території Криму для ведення нелегітимною агітації в нелегітимних виборах — політична шизофренія.