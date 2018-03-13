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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 32550 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 47748 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 51773 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100575 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Климкин отреагировал на предложение Собчак провести повторный референдум в оккупированном Крыму

Климкин отреагировал на предложение Собчак провести повторный референдум в оккупированном Крыму

Киев  •  УНН

 • 9195 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал предложение кандидата в президенты России Ксении Собчак о проведении повторного референдума опасным. Об этом министр сказал перед ежегодной встречей руководства Меджлиса крымскотатарского народа с иностранными дипломатами в Киеве, передает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.

"В 2014-м году она (Ксения Собчак - ред.) называла оккупацию "блестяще проведенной военной операцией". Сегодня же, признавая факт нарушения международного права, она не предлагает это исправить, а предлагает провести какой-то мифический референдум только на территории оккупированного Крыма. Кто, по определению, поверит в честность этого референдума? Такие предложения со стороны Собчак - опасны. Если это ее искренняя позиция - будем разговаривать. Но на подобные трюки, которые легитимизируют оккупацию Крыма Россией, мы не пойдем. Любой референдум, если он проводится, то на всей территории Украины", - отметил Климкин.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что просьба о законном въезде на оккупированные территории Крыма для ведения нелегитимной агитации в нелегитимных выборах - политическая шизофрения.

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