Климкин отреагировал на предложение Собчак провести повторный референдум в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал предложение кандидата в президенты России Ксении Собчак о проведении повторного референдума опасным. Об этом министр сказал перед ежегодной встречей руководства Меджлиса крымскотатарского народа с иностранными дипломатами в Киеве, передает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.
"В 2014-м году она (Ксения Собчак - ред.) называла оккупацию "блестяще проведенной военной операцией". Сегодня же, признавая факт нарушения международного права, она не предлагает это исправить, а предлагает провести какой-то мифический референдум только на территории оккупированного Крыма. Кто, по определению, поверит в честность этого референдума? Такие предложения со стороны Собчак - опасны. Если это ее искренняя позиция - будем разговаривать. Но на подобные трюки, которые легитимизируют оккупацию Крыма Россией, мы не пойдем. Любой референдум, если он проводится, то на всей территории Украины", - отметил Климкин.
Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что просьба о законном въезде на оккупированные территории Крыма для ведения нелегитимной агитации в нелегитимных выборах - политическая шизофрения.