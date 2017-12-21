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Клімкін розповів як Канада просуватиме інтереси України під час панування у G7

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Міністр Закордонних справ України Павло Клімкін розповів, як Канада зможе просувати інтереси України під час свого головування у Великій сімці, яке відбудеться наступного року. Про це він розповів під час спільного прес-брифінгу з Міністром Закордонних справ Канади Христею Фріленд, передає кореспондент УНН.

Клімкін розповів як Канада просуватиме інтереси України під час панування у G7

“Маю сказати, це була велика частина нашої сьогоднішньої розмови — що маємо разом зробити у сенсі головування Канади у Великій Сімці. Велика сімка для нас, якщо хочете, стала уособленням трансатлантичного світу, цивілізованого світу. Вважаю, що саме належність України до цього світу — це те, що зараз визнається і відчувається всіма”, — зазначив голова МЗС України.

Його слова підтвердила канадська колега, зазначивши важливість українського питання у G7.

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“Очевидно, питання України, як завжди, буде одним з важливих питань, і цей візит до України дає мені можливість порадитись із українцями про те, як ми можемо допомогти Україні в наступному році”, — сказала вона.

В свою чергу Клімкін розповів детально, як саме Канада зможе допомогти під час майбутнього головування.

“По-перше це, звичайно, безпековий аспект — те що Сімка може зробити в сенсі збільшення тиску на Росію — і це стосується як окупованого Донбасу, так і окупованого Криму. Ми говорили про санкції, звичайно, про політичний тиск і солідарність, звичайно, про можливі без пекові аспекти, включаючи постачання зброї, і це, якщо хочете, один великий вимір”, — сказав міністр.

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“Другий — ви знаєте, що є особливе партнерство Сімки стосовно України. Воно функціонує на декількох рівнях. Тут — на рівні послів, і це відбувається достатньо щільно. Воно відбувається на міністерському рівні, і це не лише міністри закордонних справ — це і міністри енергетики, і ми говоримо в тому числі і про енергетичний порядок денний, і про можливу участь у зустрічах, а головне про таке скоординоване бачення — що ми можемо зробити, щоб надати поштовх і реформам, і економічному розвитку, не просто якісь там дрібниці, а дійсно системні речі. Дуже хочемо, щоб серйозні рішення вийшли на рівень саміту, який буде наступного року в Канаді”, — підкреслив Клімкін.

За його словами, в цьому питанні плани обох сторін є дуже амбітними.

“На чому хочу окремо наголосити — це не має бути декілька окремих маленьких кроків, це має бути системне , всеохоплююче бачення,і ми над цим зараз працюємо”, — наголосив міністр.

Нагадаємо, від початку роботи зони вільної торгівлі імпорт з Канади зріс майже вдвічі. Про це під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд сказав голова МЗС Павло Клімкін. 

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