Климкин рассказал, как Канада будет продвигать интересы Украины во время главенства в G7

“Должен сказать, это была большая часть нашего сегодняшнего разговора — что должны вместе сделать в контексте председательства Канады в „Большой семерке“, которая для нас, если хотите, стала олицетворением трансатлантического мира, цивилизованного мира. Считаю, что именно принадлежность Украины к этому миру — это то, что сейчас признается и ощущается всеми”, — отметил глава МИД Украины.

Его слова подтвердила канадская коллега, отметив важность украинского вопроса в G7.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экспорт украинских товаров в Канаду вырос на 70% — Никольская

“Очевидно, вопрос Украины, как всегда, будет одним из важных вопросов, и этот визит в Украину дает мне возможность посоветоваться с украинцами о том, как мы можем помочь Украине в следующем году”, — сказала она.

В свою очередь Климкин рассказал подробно, как Канада сможет способствовать Украине во время предстоящего председательства.

“Во-первых это, конечно, аспект безопасности — то, что Семерка может сделать в смысле увеличения давления на Россию — и это касается как оккупированного Донбасса, так и оккупированного Крыма. Мы говорили о санкциях, и, конечно, о политическом давлении и солидарности, возможных аспектах безопасности, включая поставки оружия, и это, если хотите, одно большое измерение”, - сказал министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Канада предоставит около 8 млн долл. на помощь Донбасса

“Второй — вы знаете, что есть особенное партнерство Семерки в отношении Украины. Оно функционирует на нескольких уровнях. Здесь — на уровне послов, и это происходит достаточно плотно. Оно происходит на министерском уровне, и это не только министры иностранных дел — это и министры энергетики, и мы говорим, в том числе, и об энергетической повестке дня, и о возможном участии во встречах, а главное о таком скоординированное видение — что мы можем сделать, чтобы дать толчок и реформам, и экономическому развитию, не просто какие-то мелочи, а действительно системные вещи. Очень хотим, чтобы серьезные решения вышли на уровень саммита, который будет в следующем году в Канаде”, - подчеркнул Климкин.

По его словам, в этом вопросе планы обеих сторон очень амбициозными.

“На чем хочу отдельно подчеркнуть — это не должно быть несколько отдельных маленьких шагов, это должно быть системное, всеобъемлющее видение, и мы над этим сейчас работаем”, — подчеркнул министр.

Напомним, с начала работы зоны свободной торговли импорт из Канады вырос почти вдвое . Об этом во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Фриланд сказал глава МИД Павел Климкин.