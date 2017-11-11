Клімкін: резолюція про миротворців ООН на Донбасі фактично готова

"Я кілька годин тому розмовляв з Куртом (спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер - ред.), ми погодили основні параметри нашої позиції. У нас фактично готовий текст резолюції, наш проект. Це і Сполучені Штати, і Німеччина, і Франція, працюємо і з Великобританією. Основне - вся територія окупована. Ми знаємо основні елементи нашої позиції, у нас є план, яким чином тиснути далі", - повідомив П.Клімкін.

Міністр підкреслив, що питання часових рамок миротворчої місії поки не розглядалося, а питання чисельності місії буде обговорюватися трохи пізніше.

"У нас є план - скільки потрібно, і композиція. Будемо обговорювати це дещо пізніше. Це залежить від того, чи просунемо ми логіку цієї резолюції. Що стосується кількості - розмови ведуться, і у нас є чітка позиція - скільки потрібно, щоб тримати весь Донбас", - уточнив П.Клімкін.

При цьому він відмовився відповідати на питання про чисельність миротворчої місії.

"Якщо я скажу п'ять або я скажу п'ятдесят - потім мені скажуть: а чому ти сказав п'ять, а чому ти сказав п'ятдесят. У нас є план. Як тільки зможу сказати більше - обов'язково скажу", - пояснив міністр.

Як повідомляв УНН, Канада підтримує ініціативу введення миротворчої місії ООН на Донбас.