Климкин: резолюция о миротворцах ООН на Донбассе фактически готова

"Я несколько часов назад разговаривал с Куртом (спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер - ред.), мы согласовали основные параметры нашей позиции. У нас фактически готов текст резолюции, наш проект. Это и Соединенные Штаты, и Германия, и Франция, работаем и с Великобританией. Основное - вся территория оккупирована. Мы знаем основные элементы нашей позиции, у нас есть план, каким образом давить дальше", - сообщил П.Климкин.

Министр подчеркнул, что вопрос временных рамок миротворческой миссии пока не рассматривался, а вопрос численности миссии будет обсуждаться немного позже.

"У нас есть план - сколько нужно, и композиция. Будем обсуждать это несколько позже. Это зависит от того, продвинем ли мы логику этой резолюции. Что касается количества - разговоры ведутся, и у нас есть четкая позиция - сколько нужно, чтобы держать весь Донбасс", - уточнил П.Климкин.

При этом он отказался отвечать на вопрос о численности миротворческой миссии.

"Если я скажу пять или я скажу пятьдесят - потом мне скажут: а почему ты сказал пять, а почему ты сказал пятьдесят. У нас есть план. Как только смогу сказать больше - обязательно скажу", - объяснил министр.

Как сообщал УНН, Канада поддерживает инициативу введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.