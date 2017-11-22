Клімкін прокоментував затримання українців в Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи ситуацію з затриманням українців у Білорусі, заявив, що комусь вигідно побудувати логіку, що нібито Україна працює в Білорусі. Про це він сьогодні сказав журналістам перед засіданням уряду, передає кореспондент УНН.
"Комусь вигідно побудувати логіку щодо начебто України, яка працює в Білорусі. Що за визначенням є тотальною дурницею. Але хтось це свідомо будує. Ми вважаємо, що це єдина логіка. Після того, як відбуваються навчання "Захід-2017", під час яких відпрацьовувалися саме наступальні операції, Росія намагалася дурити весь цивілізований світ щодо мети і обсягу навчань. Там були і мобілізаційні елементи", - зазначив міністр.
П.Клімкін наголосив, що всі згодні з тим, що це свідоме відпрацювання можливих наступальних операцій і шантаж.
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"Така логіка, вона начебто смішна, але там комусь вигідно. Тому побудувати ту медійну логіку, насправді той, хто це робить, має уявляти свою відповідальність", - підкреслив він.
Нагадаємо, 20 листопада в районі населеного пункту білоруські прикордонники затримали трьох порушників кордону. Двоє чоловіків і жінка виявилися громадянами України. Українці вирушили до Білорусі за ягодами.
Одного з них відпустили. Консул планує зустрітися з іншими двома затриманими у Білорусі українцями.
Перед цим в Білорусі затримали українського журналіста Павла Шаройка. Його звинуватили у створенні агентурної мережі. Також затримали директора одного з українських підприємств.