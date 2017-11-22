Клімкін прокоментував затримання українців в Білорусі

"Комусь вигідно побудувати логіку щодо начебто України, яка працює в Білорусі. Що за визначенням є тотальною дурницею. Але хтось це свідомо будує. Ми вважаємо, що це єдина логіка. Після того, як відбуваються навчання "Захід-2017", під час яких відпрацьовувалися саме наступальні операції, Росія намагалася дурити весь цивілізований світ щодо мети і обсягу навчань. Там були і мобілізаційні елементи", - зазначив міністр.

П.Клімкін наголосив, що всі згодні з тим, що це свідоме відпрацювання можливих наступальних операцій і шантаж.

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"Така логіка, вона начебто смішна, але там комусь вигідно. Тому побудувати ту медійну логіку, насправді той, хто це робить, має уявляти свою відповідальність", - підкреслив він.

Нагадаємо, 20 листопада в районі населеного пункту білоруські прикордонники затримали трьох порушників кордону. Двоє чоловіків і жінка виявилися громадянами України. Українці вирушили до Білорусі за ягодами.

Одного з них відпустили. Консул планує зустрітися з іншими двома затриманими у Білорусі українцями.

Перед цим в Білорусі затримали українського журналіста Павла Шаройка. Його звинуватили у створенні агентурної мережі. Також затримали директора одного з українських підприємств.