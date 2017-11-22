Климкин прокомментировал задержание украинцев в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя ситуацию с задержанием украинцев в Беларуси, заявил, что кому-то выгодно построить логику, что якобы Украина работает в Беларуси. Об этом он сегодня сказал журналистам перед заседанием правительства, передает корреспондент УНН.
"Кому-то выгодно построить логику о якобы Украине, которая работает в Беларуси. Что по определению является тотальной глупостью. Но кто-то это сознательно строит. Мы считаем, что это единственная логика. После того, как проходят учения "Запад-2017", во время которых отрабатывались именно наступательные операции, Россия пыталась обманывать весь цивилизованный мир относительно цели и объема учений. Там были и мобилизационные элементы", - отметил министр.
П.Климкин подчеркнул, что все согласны с тем, что это сознательное отработки возможных наступательных операций и шантаж.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подробности задержания украинцев в Беларуси
"Такая логика, она вроде смешная, но там кому-то выгодно. Поэтому построить ту медийную логику, на самом деле тот, кто это делает, должен представлять свою ответственность", - подчеркнул он.
Напомним, 20 ноября в районе населенного пункта белорусские пограничники задержали трех нарушителей границы. Двое мужчин и женщина оказались гражданами Украины. Украинцы отправились в Беларусь за ягодами.
Одного из них отпустили. Консул планирует встретиться с другими двумя задержанными в Беларуси украинцами.
Перед этим в Беларуси задержали украинского журналиста Павла Шаройко. Его обвинили в с создании агентурной сети. Также задержали директора одного из украинских предприятий.