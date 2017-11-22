Климкин прокомментировал задержание украинцев в Беларуси

"Кому-то выгодно построить логику о якобы Украине, которая работает в Беларуси. Что по определению является тотальной глупостью. Но кто-то это сознательно строит. Мы считаем, что это единственная логика. После того, как проходят учения "Запад-2017", во время которых отрабатывались именно наступательные операции, Россия пыталась обманывать весь цивилизованный мир относительно цели и объема учений. Там были и мобилизационные элементы", - отметил министр.

П.Климкин подчеркнул, что все согласны с тем, что это сознательное отработки возможных наступательных операций и шантаж.

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"Такая логика, она вроде смешная, но там кому-то выгодно. Поэтому построить ту медийную логику, на самом деле тот, кто это делает, должен представлять свою ответственность", - подчеркнул он.

Напомним, 20 ноября в районе населенного пункта белорусские пограничники задержали трех нарушителей границы. Двое мужчин и женщина оказались гражданами Украины. Украинцы отправились в Беларусь за ягодами.

Одного из них отпустили. Консул планирует встретиться с другими двумя задержанными в Беларуси украинцами.

Перед этим в Беларуси задержали украинского журналиста Павла Шаройко. Его обвинили в с создании агентурной сети. Также задержали директора одного из украинских предприятий.