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Клімкін про "візит" німецьких дітей в окупований Крим: це небезпечна авантюра

Київ • УНН

 • 10459 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, що організатори приїзду німецьких дітей в окупований Крим мають бути покарані. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.

“Пропагандисти Кремля привезли до окупованого Криму німецьких дітей. Через відсутність консульського та страхового захисту це дуже небезпечна авантюра. Її організатори мають бути притягнуті до відповідальності”, — написав Клімкін.

Як зазначають російські ЗМІ, німецькі школяри прибули до Криму для участі в Днях російсько-німецької дитячої народної дипломатії.

Нагадаємо, посол України закликав ФРН заборонити “вояжі політичних авантюристів” до анексованого Криму.

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