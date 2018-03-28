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Климкин о "визите" немецких детей в оккупированный Крым: это опасная авантюра

Климкин о "визите" немецких детей в оккупированный Крым: это опасная авантюра

Киев  •  УНН

 • 10457 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что организаторы приезда немецких детей в оккупированный Крым должны быть наказаны. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Пропагандисты Кремля привезли в оккупированный Крыму немецких детей. Из-за отсутствия консульской и страховой защиты это очень опасная авантюра. Ее организаторы должны быть привлечены к ответственности", - написал Климкин.

Как отмечают российские СМИ, немецкие школьники прибыли в Крым для участия в Днях российско-немецкой детской народной дипломатии.

Напомним, посол Украины призвал ФРГ запретить "вояжи политических авантюристов" в аннексированный Крым.

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