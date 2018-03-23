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Клімкін про російські вибори у Криму: РФ зробила себе нелегітимною

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Проведення виборів президента РФ на території тимчасово окупованого Криму ставить під питання їхньої легітимності. Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.

"Ми вдячні за невизнання нелегітимних кримських виборів – під час того шоу, яке відбувалось в Криму, Росія намагалась легітимізувати окупацію, а насправді зробила себе нелегітимною. Оскільки проведення виборів на окупованій територія, як на мене, ставить під питання їх легітимність", – повідомив П.Клімкін.

Нагадаємо, П.Клімкін планує поїхати на Донбас з головами МЗС Франції і Німеччини.

Українські Національні Новини

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