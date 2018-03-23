Климкин о российских выборах в Крыму: РФ сделала себя нелегитимной

"Мы благодарны за непризнание нелегитимных крымских выборов - во время того шоу, которое происходило в Крыму, Россия пыталась легитимизировать оккупацию, а на самом деле сделала себя нелегитимной. Поскольку проведение выборов на оккупированной территории, на мой взгляд, ставит под вопрос их легитимность", - сообщил П.Климкин.

Напомним, П.Климкин планирует поехать на Донбасс с главами МИД Франции и Германии.