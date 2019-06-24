Клімкін про події у Грузії: залежати від Росії хоч у чомусь - загроза для нацбезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Залежати від Росії хоч у чомусь - загроза для національної безпеки. Так глава Міністерства закордонних справ Павло Клімкін у Twitter прокоментував грузинські події, передає УНН.
"Головний висновок грузинських подій: залежати від Росії хоч у чомусь - загроза для національної безпеки. Це має стати фундаментальним принципом всієї нашої політики на перспективу", - наголосив Клімкін.
Як повідомляв УНН, 20 червня кілька тисяч демонстрантів зібралися біля будівлі парламенту в центрі Тбілісі, вимагаючи відставки глави МВС і голови парламенту.
Це сталося після того, як депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов сів у крісло спікера грузинського парламенту на Міжпарламентській асамблеї православ'я.
Тоді ж посол України в Грузії покинув з'їзд Міжпарламентської асамблеї в знак протесту.
У Кремлі протести в Тбілісі назвали "русофобською провокацією".
У вітчизняному МЗС в свою чергу заявили, що Україна з розумінням і симпатією ставиться до позиції влади і громадянського суспільства Грузії з протидії російської окупації.