Климкин о событиях в Грузии: зависеть от России хоть в чем-то - угроза для нацбезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Зависеть от России хоть в чем-то - угроза для национальной безопасности. Так глава Министерства иностранных дел Павел Климкин в Twitter прокомментировал грузинские события, передает УНН.
"Главный вывод грузинских событий: зависеть от России хоть в чем-то - угроза для национальной безопасности. Это должно стать фундаментальным принципом всей нашей политики на перспективу", - подчеркнул Климкин.
Как сообщал УНН, 20 июня несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД и председателя парламента.
Это произошло после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента на Межпарламентской ассамблеи православия.
Тогда же посол Украины в Грузии покинул съезд Межпарламентской ассамблеи в знак протеста.
В Кремле протесты в Тбилиси назвали "русофобской провокацией".
В отечественном МИД в свою очередь заявили, что Украина с пониманием и симпатией относится к позиции власти и гражданского общества Грузии по противодействию российской оккупации.