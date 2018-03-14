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Клімкін про отруєння Скрипаля: Захід має відреагувати так, щоб Росія відчула наслідки

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив солідарність з прем’єр-міністеркою Великої Британії Терезою Мей щодо того, що отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля, найімовірніше, справа рук Кремля, і закликав Захід до рішучих дій у відповідь, зокрема, байкоту Чемпіонату Світу з Футболу, який проходитиме в Росії цього року. Про це йдеться в заяві міністра, оприлюдненій на сайті МЗС, передає УНН.

“Останні події, пов’язані з отруєнням колишнього російського шпигуна у Великій Британії, викликають велику тривогу. Зважаючи на дані британських спецслужб та беручи до уваги те, що відповідь російської сторони є лицемірною й не викликає довіри, ми готові підтримати думку Прем’єр-міністра Великої Британії, що це, найімовірніше, справа рук Кремля”, — йдеться в заяві.

“Цей випадок свідчить про значну ескалацію російської агресії проти однієї з провідних демократій Заходу та близького союзника України. Уряд України уважно стежить за ситуацією, ми обговорюємо її з вищими урядовцями Великої Британії”, — зазначив міністр.

Він зазначив, що особисто запевнив колег зі Сполученого Королівства у повній підтримці з боку України і готовності приєднатися у забезпеченні найрішучішої реакції світової спільноти, відданої нормам міжнародного права.

“Схоже, що це справді той тривожний дзвінок, який мав би розбудити Захід, принаймні я на це дуже сподіваюся. Тепер Захід зобов’язаний відреагувати в такий спосіб, який би змусив Росію відчути наслідки своїх дій. Однією з перших цілей повинен стати Чемпіонат світу з футболу, який має відбутися наступного літа.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії у середу оголосила , що призупиняє всі заплановані двосторонні зустрічі на високому рівні між Великою Британією і Росією через отруєння Скрипаля. Крім того, за її словами, жоден високопоставлений британський представник не поїде на чемпіонат світу з футболу, який проходитиме цього року в Росії.

За словами Клімкіна, Росія не заслуговує на те, щоб приймати у себе такий престижний турнір.

“В ідеалі я хотів би, щоб Росію позбавили права проведення цього заходу. Якщо ж це неможливо зробити за браком часу, закликаю всі нації та свободолюбивих людей, які цінують правила та порядок, бойкотувати цей чемпіонат”, — йдеться в заяві міністра.

Вільний світ, на його думку, повинен зайняти дуже тверду позицію й діяти в дуже рішучий спосіб, аби Росія зрозуміла, що ніхто більше не буде терпіти “кримінально-терористичні методи, якими вона користується”. Зробити це необхідно зараз, поки не стало пізно, додав міністр.

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