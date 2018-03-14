Климкин об отравлении Скрипача: Запад должен отреагировать так, чтобы Россия почувствовала последствия

КИЕВ. 14 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил солидарность с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй о том, что отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля, скорее всего, дело рук Кремля, и призвал Запад к решительным действиям, в частности, байкоту Чемпионата Мира по футболу, который пройдет в России в этом году. Об этом говорится в заявлении министра, обнародованном на сайте МИД, передает УНН.