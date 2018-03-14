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Климкин об отравлении Скрипача: Запад должен отреагировать так, чтобы Россия почувствовала последствия

Климкин об отравлении Скрипача: Запад должен отреагировать так, чтобы Россия почувствовала последствия

Киев  •  УНН

 • 8169 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил солидарность с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй о том, что отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля, скорее всего, дело рук Кремля, и призвал Запад к решительным действиям, в частности, байкоту Чемпионата Мира по футболу, который пройдет в России в этом году. Об этом говорится в заявлении министра, обнародованном на сайте МИД, передает УНН.

"Последние события, связанные с отравлением бывшего российского шпиона в Великобритании, вызывают большую тревогу. Учитывая данные британских спецслужб и принимая во внимание то, что ответ российской стороны является лицемерным и не вызывает доверия, мы готовы поддержать мнение Премьер-министра Великобритании, это, скорее всего, дело рук Кремля", - говорится в заявлении.

"Этот случай свидетельствует о значительной эскалации российской агрессии против одной из ведущих демократий Запада и ближнего союзника Украины. Правительство Украины внимательно следит за ситуацией, мы обсуждаем ее с высшими чиновниками Великобритании", - отметил министр.

Он отметил, что лично заверил коллег из Соединенного Королевства в полной поддержке со стороны Украины и готовности присоединиться в обеспечении решительной реакции мирового сообщества, преданной нормам международного права.

"Похоже, что это действительно тот тревожный звонок, который должен разбудить Запад, по крайней мере я на это очень надеюсь. Теперь Запад обязан отреагировать таким образом, который бы заставил Россию почувствовать последствия своих действий. Одной из первых целей должен стать Чемпионат мира по футболу, который состоится следующим летом.

Напомним, премьер-министр Великобритании в среду объявила, что приостанавливает все запланированные двусторонние встречи на высоком уровне между Великобританией и Россией из-за отравления Скрипаля. Кроме того, по ее словам, ни один высокопоставленный британский представитель не поедет на чемпионат мира по футболу, который пройдет в этом году в России.

По словам Климкина, Россия не заслуживает того, чтобы принимать у себя такой престижный турнир.

"В идеале я хотел бы, чтобы Россию лишили права проведения этого мероприятия. Если же это невозможно сделать из-за нехватки времени, призываю все нации и свободолюбивых людей, которые ценят правила и порядок, бойкотировать этот чемпионат", - говорится в заявлении министра.

Свободный мир, по его мнению, должен занять очень жесткую позицию и действовать в очень решительный способ, чтобы Россия поняла, что никто больше не будет терпеть "уголовно-террористические методы, которыми она пользуется". Сделать это необходимо сейчас, пока не стало поздно, добавил министр.

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