Клімкін пригадав, як Лавров наливав колегам горілку на переговорах в Мінську

"Коли все починалось, Лавров мене і моїх німецького і французького колег повів у окрему кімнату, замовив пляшку – по-моєму, це було щось накшталт "Біловежська" (марка горілки – ред.) і сказав: давайте почнемо переговори з того, що вип'ємо. На мене так дивиться Лоран Фабіус, французький міністр, і питає: "Можна пити?" Німецький міністр, Франк Вальтер Штанмайєр, який зараз федеральний президент, теж на мене дивиться з іншого кута: "Можна це пити?" Я йому киваю. Але Лавров усім своїм виглядом показував, що він не головний. Ну, ми почали його пресувати одразу втрьох – ідіть до Путіна", - зазначив Клімкін.

За його словами, ці переговори з РФ у Мінську 2015 року, які тривали протягом 18 з половиною годин, є одним з найяскравіших спогадів за весь час його перебування на посаді міністра закордонних справ.

При цьому він додав, що колишній президент Франції Франсуа Олланд навів мало спогадів про ці перемовини у своїй книзі.

Як повідомляв УНН, Кремль вважає ідею про референдум про відносини з Росією внутрішньою справою України. Москва чекає конкретних кроків щодо поліпшення відносин від Києва, але поки не бачить їх.