Клімкін подарував міністру Чехії диск з даними СБУ про репресованих українців
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін подарував міністру закордонних справ Чехії Томашу Петршічеку диск, підготовлений спільно з працівниками державного архіву Служби безпеки України та Інституту національної пам’яті, з даними щодо репресованих українців за часів Чехословаччини і за часів, коли радянська влада співпрацювала саме з чеською владою, передає кореспондент УНН.
"Щоб продемонструвати нашу сфокусованість на позитивному сенсі історичних питань, я хочу зараз передати Томашу диск, який ми підготували спільно з нашими друзями з державного архіва Служби безпеки України і Інституту національної пам’яті. Дані щодо репресованих саме українців, саме за часів Чехословаччини і за часів, коли радянська влада співпрацювала саме з чеською владою", - сказав він, додавши, що це лише початок.
Міністр розповів також, що домовився з чеським колегою створити історичний форум для обговорення чутливих історичних питань.
Нагадаємо, Україна стала першою за відкритістю доступу до архівів КДБ.