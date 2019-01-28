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Клімкін подарував міністру Чехії диск з даними СБУ про репресованих українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін подарував міністру закордонних справ Чехії Томашу Петршічеку диск, підготовлений спільно з працівниками державного архіву Служби безпеки України та Інституту національної пам’яті, з даними щодо репресованих українців за часів Чехословаччини і за часів, коли радянська влада співпрацювала саме з чеською владою, передає кореспондент УНН.

"Щоб продемонструвати нашу сфокусованість на позитивному сенсі історичних питань, я хочу зараз передати Томашу диск, який ми підготували спільно з нашими друзями з державного архіва Служби безпеки України і Інституту національної пам’яті. Дані щодо репресованих саме українців, саме за часів Чехословаччини і за часів, коли радянська влада співпрацювала саме з чеською владою", - сказав він, додавши, що це лише початок.

Міністр розповів також, що домовився з чеським колегою створити історичний форум для обговорення чутливих історичних питань.

Нагадаємо, Україна стала першою за відкритістю доступу до архівів КДБ.

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