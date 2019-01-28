Клімкін подарував міністру Чехії диск з даними СБУ про репресованих українців

"Щоб продемонструвати нашу сфокусованість на позитивному сенсі історичних питань, я хочу зараз передати Томашу диск, який ми підготували спільно з нашими друзями з державного архіва Служби безпеки України і Інституту національної пам’яті. Дані щодо репресованих саме українців, саме за часів Чехословаччини і за часів, коли радянська влада співпрацювала саме з чеською владою", - сказав він, додавши, що це лише початок.

Міністр розповів також, що домовився з чеським колегою створити історичний форум для обговорення чутливих історичних питань.

Нагадаємо, Україна стала першою за відкритістю доступу до архівів КДБ.