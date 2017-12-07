Клімкін планує на зустрічі із Лавровим говорити про українських політв’язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін планує провести зустріч зі своїм колегою з РФ Сергієм Лавровим на полях ради міністрів ОБСЄ, щоб обговорити питання про повернення українських політв’язнів. Про це голова МЗС України сказав у своєму відеоблозі, передає УНН.
“Ми живемо в різних світах, Росія — в якомусь власному світі. Лавров наприклад казав про роль ОБСЄ, про те що миротворча місія на Донбасі — це насправді бажання створення окупаційної адміністрації”, — підкреслив Клімкін.
Нагадаємо, за словами Клімкіна, окупаційна адміністрація на Донбасі вже є — “це російська окупаційна адміністрація”.
“Мета саме в тому, щоб Росія звідти вийшла, з Донбасу, разом зі своєю окупаційною адміністрацією, а міжнародний контингент туди зайшов, досяг реального рівня безпеки, взяв контроль над цією територією і поступово почав готувати цей регіон до виборів. І це — єдиний шлях вперед, тому що альтернатива — це дійсно замороження, і ніяких інших альтернатив”, — зазначив він.
За словами міністра, Росія зобов’язалась вивести свої війська з Донбасу, але не дотрималась своїх обіцянок.
“Але буду сьогодні намагатися зустрітись з Лавровим, поговорити про наших політичних в’язнів...”, — сказав він.