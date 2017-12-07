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Клімкін планує на зустрічі із Лавровим говорити про українських політв’язнів

Клімкін планує на зустрічі із Лавровим говорити про українських політв’язнів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін планує провести зустріч зі своїм колегою з РФ Сергієм Лавровим на полях ради міністрів ОБСЄ, щоб обговорити питання про повернення українських політв’язнів. Про це голова МЗС України сказав у своєму відеоблозі, передає УНН.

“Ми живемо в різних світах, Росія — в якомусь власному світі. Лавров наприклад казав про роль ОБСЄ, про те що миротворча місія на Донбасі — це насправді бажання створення окупаційної адміністрації”, — підкреслив Клімкін.

Нагадаємо, за словами Клімкіна, окупаційна адміністрація на Донбасі вже є — “це російська окупаційна адміністрація”.

“Мета саме в тому, щоб Росія звідти вийшла, з Донбасу, разом зі своєю окупаційною адміністрацією, а міжнародний контингент туди зайшов, досяг реального рівня безпеки, взяв контроль над цією територією і поступово почав готувати цей регіон до виборів. І це — єдиний шлях вперед, тому що альтернатива — це дійсно замороження, і ніяких інших альтернатив”, — зазначив він.

За словами міністра, Росія зобов’язалась вивести свої війська з Донбасу, але не дотрималась своїх обіцянок.

“Але буду сьогодні намагатися зустрітись з Лавровим, поговорити про наших політичних в’язнів...”, — сказав він.

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