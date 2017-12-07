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Климкин планирует на встрече с Лавровым говорить об украинских политзаключенных

Климкин планирует на встрече с Лавровым говорить об украинских политзаключенных

Киев  •  УНН

 • 14414 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин планирует провести встречу со своим коллегой из РФ Сергеем Лавровым на полях совета министров ОБСЕ, чтобы обсудить вопрос о возвращении украинских политзаключенных. Об этом глава МИД Украины сказал в своем видеоблоге, передает УНН.

"Мы живем в разных мирах, Россия - в каком-то собственном мире. Лавров например говорил о роли ОБСЕ, о том, что миротворческая миссия на Донбассе - это действительно желание создания оккупационной администрации", - подчеркнул Климкин.

Напомним, по словам Климкина, оккупационная администрация на Донбассе уже есть - "это российская оккупационная администрация".

"Цель именно в том, чтобы Россия оттуда вышла, из Донбасса, вместе со своей оккупационной администрацией, а международный контингент туда зашел, достиг реального уровня безопасности, взял контроль над этой территорией и постепенно начал готовить этот регион к выборам. И это - единственный путь вперед, потому что альтернатива - это действительно замораживание, и никаких других альтернатив", - отметил он.

По словам министра, Россия обязалась вывести свои войска из Донбасса, но не сдержала своих обещаний.

"Но буду сегодня пытаться встретиться с Лавровым, поговорить о наших политических заключенных ...", - сказал он.

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