Климкин планирует на встрече с Лавровым говорить об украинских политзаключенных

"Мы живем в разных мирах, Россия - в каком-то собственном мире. Лавров например говорил о роли ОБСЕ, о том, что миротворческая миссия на Донбассе - это действительно желание создания оккупационной администрации", - подчеркнул Климкин.

Напомним, по словам Климкина, оккупационная администрация на Донбассе уже есть - "это российская оккупационная администрация".



"Цель именно в том, чтобы Россия оттуда вышла, из Донбасса, вместе со своей оккупационной администрацией, а международный контингент туда зашел, достиг реального уровня безопасности, взял контроль над этой территорией и постепенно начал готовить этот регион к выборам. И это - единственный путь вперед, потому что альтернатива - это действительно замораживание, и никаких других альтернатив", - отметил он.

По словам министра, Россия обязалась вывести свои войска из Донбасса, но не сдержала своих обещаний.

"Но буду сегодня пытаться встретиться с Лавровым, поговорить о наших политических заключенных ...", - сказал он.