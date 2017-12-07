Клімкін після зустрічі з Лавровим заявив про прогрес у перемовах щодо обміну полонених
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін після зустрічі на полях 24-го засідання ради міністрів ОБСЄ зі своїм колегою з РФ Сергієм Лавровим заявив про прогрес у перемовах щодо обміну політв’язнів. Про це голова МЗС написав у своєму Twitter, передає УНН.
“З міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим обговорив питання обміну заручниками. Маємо реально просунутися у цьому питанні у наступні тижні. Йдеться про людей та їхніх близьких”, — написав міністр.
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Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін раніше заявив, що планує провести зустріч зі своїм колегою з РФ Сергієм Лавровим на полях 24-го засідання ради міністрів ОБСЄ, щоб обговорити питання про повернення українських політв’язнів.