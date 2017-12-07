Климкин после встречи с Лавровым заявил о прогрессе в переговорах по обмену пленных

"С министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым обсудил вопросы обмена заложниками. Должны реально продвинуться в этом вопросе в последующие недели. Речь идет о людях и их близких", - написал министр.

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Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее заявил, что планирует провести встречу со своим коллегой из РФ Сергеем Лавровым на полях 24-го заседания совета министров ОБСЕ, чтобы обсудить вопрос о возвращении украинских политзаключенных.