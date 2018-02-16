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Клімкін ні про що не домовився з Лавровим стосовно миротворчої місії на Донбасі

Клімкін ні про що не домовився з Лавровим стосовно миротворчої місії на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, що поки що не вдалося ні про що домовитися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим стосовно миротворчої місії на Донбасі. Про це він сказав сьогодні журналістам після перемовин з російським колегою, передає УНН.

“Була тема миротворчої операції. Ми довго говорили про це. Я сказав, що для нас дуже важливо. Щоб міжнародне співтовариство могло поступово перебрати контроль над окупованою територією. Без цього не можемо говорити не про що, про жодний подальший процес”, — сказав він.

Водночас, наголосив П.Клімкін, поки що з російським колегом не вдалось ні про що домовитись стосовно миротворчої місії на Донбасі.

“Я так розумію, що дискусію ми маємо продовжувати. Поки що ми не домовилися ні до чого. Російська точка зору інша. Будемо працювати далі”, — зазначив міністр.

Як повідомляв УНН, міністри закордонних справ України та Росії Павло Клімкін і Сергій Лавров зустрілись на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки.

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