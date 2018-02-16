Клімкін ні про що не домовився з Лавровим стосовно миротворчої місії на Донбасі

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, що поки що не вдалося ні про що домовитися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим стосовно миротворчої місії на Донбасі. Про це він сказав сьогодні журналістам після перемовин з російським колегою, передає УНН.