Климкин ни о чем не договорился с Лавровым по поводу миротворческой миссии на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что пока не удалось ни о чем договориться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по поводу миротворческой миссии на Донбассе. Об этом он сказал сегодня журналистам после переговоров с российским коллегой, передает УНН.
"Была тема миротворческой операции. Мы долго говорили об этом. Я сказал, что для нас очень важно. Чтобы международное сообщество могло постепенно взять контроль над оккупированной территорией. Без этого не можем говорить не о чем, ни о каком дальнейшем процессе", - сказал он.
В то же время, подчеркнул П.Климкин, пока с российским коллегам не удалось ни о чем договориться по поводу миротворческой миссии на Донбассе.
"Я так понимаю, что дискуссию мы должны продолжать. Пока мы не договорились ни до чего. Российская точка зрения иная. Будем работать дальше", - отметил министр.
Как сообщал УНН, министры иностранных дел Украины и России Павел Климкин и Сергей Лавров встретились на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.