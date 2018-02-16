Климкин ни о чем не договорился с Лавровым по поводу миротворческой миссии на Донбассе

"Была тема миротворческой операции. Мы долго говорили об этом. Я сказал, что для нас очень важно. Чтобы международное сообщество могло постепенно взять контроль над оккупированной территорией. Без этого не можем говорить не о чем, ни о каком дальнейшем процессе", - сказал он.

В то же время, подчеркнул П.Климкин, пока с российским коллегам не удалось ни о чем договориться по поводу миротворческой миссии на Донбассе.

"Я так понимаю, что дискуссию мы должны продолжать. Пока мы не договорились ни до чего. Российская точка зрения иная. Будем работать дальше", - отметил министр.

Как сообщал УНН, министры иностранных дел Украины и России Павел Климкин и Сергей Лавров встретились на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.