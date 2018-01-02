Клімкін назвав вбивство Ноздровської викликом для держави
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що вбивство юриста Ірини Ноздровської є викликом для держави і тестом для суспільства в питанні захисту жінок-активісток. Про це він написав у Twitter, передає УНН.
"Словом року в багатьох словниках став фемінізм. У нас стало краще з жіночими конгресами, але не з домашнім насильством і роллю жінок в політиці. Вбивство І.Ноздровської - виклик для держави та тест для суспільства на здатність захистити жінок-активісток,справедливість взагалі і спроможність її забезпечити", – написав голова МЗС.
Нагадаємо, 1 січня біля села Демидів Вишгородського району Київської області було знайдено труп зниклої напередодні юристки Ірини Ноздровської. Оголене тіло жінки виявили близько полудня.
Словом року в багатьох словниках став фемінізм.У нас стало краще з жін.конгресами,але не з домашнім насильством і роллю жінок в політиці.Вбивство І.Ноздровської-виклик д/держави та тест д/сусп-ва на здатність захист жінок-активісток,справедливість взагалі і спроможність її забезп— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 января 2018 г.