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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Климкин назвал убийство Ноздровской вызовом для государства

Киев • УНН

 • 11188 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что убийство юриста Ирины Ноздровской является вызовом для государства и тестом для общества в вопросе защиты женщин-активисток. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

Климкин назвал убийство Ноздровской вызовом для государства

"Словом года во многих словарях стал феминизм. У нас стало лучше с женскими конгрессами, но не с домашним насилием и ролью женщин в политике. Убийство И.Ноздровской - вызов для государства и тест для общества на способность защитить женщин-активисток, справедливость вообще и способность ее обеспечить", - написал глава МИД.

Напомним, 1 января около села Демидов Вышгородского района Киевской области был обнаружен труп пропавшей накануне юристки Ирины Ноздровской. Обнаженное тело женщины обнаружили около полудня.

Словом року в багатьох словниках став фемінізм.У нас стало краще з жін.конгресами,але не з домашнім насильством і роллю жінок в політиці.Вбивство І.Ноздровської-виклик д/держави та тест д/сусп-ва на здатність захист жінок-активісток,справедливість взагалі і спроможність її забезп

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 января 2018 г.

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