Климкин назвал убийство Ноздровской вызовом для государства

"Словом года во многих словарях стал феминизм. У нас стало лучше с женскими конгрессами, но не с домашним насилием и ролью женщин в политике. Убийство И.Ноздровской - вызов для государства и тест для общества на способность защитить женщин-активисток, справедливость вообще и способность ее обеспечить", - написал глава МИД.

Напомним, 1 января около села Демидов Вышгородского района Киевской области был обнаружен труп пропавшей накануне юристки Ирины Ноздровской. Обнаженное тело женщины обнаружили около полудня.

Словом року в багатьох словниках став фемінізм.У нас стало краще з жін.конгресами,але не з домашнім насильством і роллю жінок в політиці.Вбивство І.Ноздровської-виклик д/держави та тест д/сусп-ва на здатність захист жінок-активісток,справедливість взагалі і спроможність її забезп