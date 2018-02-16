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Клімкін назвав головні теми переговорів "нормандської четвірки"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Під час зустрічі голів міністерств закордонних справ "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) будуть порушені теми звільнення заручників, безпеки та гуманітарної ситуації. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час відкриття меморіальної дошки в Мюнхені, передає кореспондент УНН.

"Основний момент - це "нормандська зустріч" - я так розумію, що французький міністр не встигає, але буде його представник з позицією (Франції – ред.). Для мене головні речі – це, звичайно, безпека, ситуація погіршується і все більше обстрілів з важкої зброї. Ми впевнені, що це невипадково – це робиться умисно, щоб показати, що ситуацію можна контролювати з тієї сторони. Буду, звичайно, говорити про звільнення наших заручників. Буду говорити про гуманітарну складову – те, що там відбувається, це жах, коли відмовляються надавати гарантії безпеки на ремонтні роботи щодо води, ремонту електрики та мобільного зв’язку. Це будуть головні теми", - повідомив П.Клімкін.

Раніше у МЗС РФ заявили, що зустріч у "нормандському форматі" у Мюнхені опрацьовується.

Нагадаємо, 16 лютого в столиці федеральної землі Баварії розпочинається 54-а міжнародна Мюнхенська конференція з безпеки.

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