Климкин назвал главные темы переговоров "нормандской четверки"

"Основной момент - это "нормандская встреча" - я так понимаю, что французский министр не успевает, но будет его представитель с позицией (Франции - ред.). Для меня главные вещи - это, конечно, безопасность, ситуация ухудшается и все больше обстрелов из тяжелого оружия. Мы уверены, что это не случайно - это делается умышленно, чтобы показать, что ситуацию можно контролировать с той стороны. Буду, конечно, говорить об освобождении наших заложников. Буду говорить о гуманитарной составляющей - то, что там происходит, это ужас, когда отказываются предоставлять гарантии безопасности на ремонтные работы по воде, ремонту электричества и мобильной связи. Это будут главные темы", - сообщил П.Климкин.

Ранее в МИД РФ заявили, что встреча в "нормандском формате" в Мюнхене прорабатывается.

Напомним, 16 февраля в столице федеральной земли Баварии начинается 54-ая международная Мюнхенская конференция по безопасности.



