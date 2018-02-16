Климкин назвал главные темы переговоров "нормандской четверки"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Во время встречи глав министерств иностранных дел "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) будут затронуты темы освобождения заложников, безопасности и гуманитарной ситуации. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время открытия мемориальной доски в Мюнхене, передает корреспондент УНН.
"Основной момент - это "нормандская встреча" - я так понимаю, что французский министр не успевает, но будет его представитель с позицией (Франции - ред.). Для меня главные вещи - это, конечно, безопасность, ситуация ухудшается и все больше обстрелов из тяжелого оружия. Мы уверены, что это не случайно - это делается умышленно, чтобы показать, что ситуацию можно контролировать с той стороны. Буду, конечно, говорить об освобождении наших заложников. Буду говорить о гуманитарной составляющей - то, что там происходит, это ужас, когда отказываются предоставлять гарантии безопасности на ремонтные работы по воде, ремонту электричества и мобильной связи. Это будут главные темы", - сообщил П.Климкин.
Ранее в МИД РФ заявили, что встреча в "нормандском формате" в Мюнхене прорабатывается.
Напомним, 16 февраля в столице федеральной земли Баварии начинается 54-ая международная Мюнхенская конференция по безопасности.