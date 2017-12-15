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Клімкін наголосив на необхідності доступу лікарів до українських в'язнів в РФ

Клімкін наголосив на необхідності доступу лікарів до українських в'язнів в РФ

Київ • УНН

 • 10502 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що порушує в Нью-Йорку питання доступу лікарів до українців, які незаконно утримуються Росією. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.

“Умеров, Гриб, Клих, Веджиє Кашка, тепер Дегерменджі — людей в буквальному сенсі замордовують, доводять до смерті. В Нью-Йорку з партнерами говорю про необхідність доступу іноземних та українських лікарів до всіх українців, що незаконно утримуються РФ”, — написав П.Клімкін.

Як повідомляв УНН, у МЗС висловили протест РФ через критичний стан затриманого активіста Дегерменджі.

Нагадаємо, у листопаді в Криму 82-річна Веджіє Абла Кашка померла у кареті швидкої допомоги після того, як їй стало погано під час обшуку в її будинку.

Умеров, Гриб, Клих, Веджиє Кашка, тепер Дегерменджі - людей в буквальному сенсі замордовують, доводять до смерті. В Нью-Йорку з партнерами говорю про необхідність доступу іноземних та українських лікарів до всіх українців, що незаконно утримуються РФ

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 декабря 2017 г.

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