Клімкін наголосив на необхідності доступу лікарів до українських в'язнів в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що порушує в Нью-Йорку питання доступу лікарів до українців, які незаконно утримуються Росією. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
“Умеров, Гриб, Клих, Веджиє Кашка, тепер Дегерменджі — людей в буквальному сенсі замордовують, доводять до смерті. В Нью-Йорку з партнерами говорю про необхідність доступу іноземних та українських лікарів до всіх українців, що незаконно утримуються РФ”, — написав П.Клімкін.
Як повідомляв УНН, у МЗС висловили протест РФ через критичний стан затриманого активіста Дегерменджі.
Нагадаємо, у листопаді в Криму 82-річна Веджіє Абла Кашка померла у кареті швидкої допомоги після того, як їй стало погано під час обшуку в її будинку.
Умеров, Гриб, Клих, Веджиє Кашка, тепер Дегерменджі - людей в буквальному сенсі замордовують, доводять до смерті. В Нью-Йорку з партнерами говорю про необхідність доступу іноземних та українських лікарів до всіх українців, що незаконно утримуються РФ— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 декабря 2017 г.