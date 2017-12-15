Климкин обсуждает в Нью-Йорке необходимость доступа врачей к украинским заключенным в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что поднимает в Нью-Йорке вопрос доступа врачей к украинцам, незаконно удерживаемых Россией. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.
"Умеров, Гриб, Клих, Веджие Кашка, теперь Дегерменджи - людей в буквальном смысле замучивают, доводят до смерти. В Нью-Йорке с партнерами говорю о необходимости доступа иностранных и украинских врачей ко всем украинцам, которые незаконно удерживаются в РФ", - написал П.Климкин.
Как сообщал УНН, в МИД выразили протест РФ за критического состояния задержанного активиста Дегерменджи.
Напомним, в ноябре в Крыму 82-летняя Веджие Абла Кашка умерла в карете скорой помощи после того, как ей стало плохо во время обыска в ее доме.
Умеров, Гриб, Клих, Веджие Кашка, теперь Дегерменджи - людей в буквальном смысле замучивают, доводят до смерти. В Нью-Йорке с партнерами говорю о необходимости доступа иностранных и украинских врачей ко всем украинском, незаконно содержатся РФ- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 декабря 2017 г.