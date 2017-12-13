Клімкін: ми продовжимо тиск на Росію щодо введення миротворців ООН на Донбасі

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Питання введення миротворців ООН на Донбасі на цей момент полягає насамперед не в часі, а у змісті цієї місії. Росія намагається перекрутити весь її зміст, тому ми продовжимо тиснути на Російську Федерацію. Про це повідомив журналістам міністр закордонних справ України Павло Клімкін після зустрічі президента України Петра Порошенка та президента Польщі Анджея Дуди, передає УНН.