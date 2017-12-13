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Клімкін: ми продовжимо тиск на Росію щодо введення миротворців ООН на Донбасі

Клімкін: ми продовжимо тиск на Росію щодо введення миротворців ООН на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Питання введення миротворців ООН на Донбасі на цей момент полягає насамперед не в часі, а у змісті цієї місії. Росія намагається перекрутити весь її зміст, тому ми продовжимо тиснути на Російську Федерацію. Про це повідомив журналістам міністр закордонних справ України Павло Клімкін після зустрічі президента України Петра Порошенка та президента Польщі Анджея Дуди, передає УНН.

“Росія намагається перекрутити весь зміст цієї місії. Пан Лавров у Відні сказав, що місія означає введення окупаційної адміністрації, на що я відповів, що така там вже є. Росія категорично відмовляється погоджуватись на ту місію, яка має принести мир на Донбас. Тому питання поки що не в часі, а в змісті. Ми продовжимо тиснути на Росію. У нас є на це деякі додаткові ідеї і з американською стороною і з Євросоюзом”, — розповів Клімкін.

Як уточнив глава МЗС України, це будуть і нові санкції проти РФ, які з’являться у лютому, і певні механізми політичного тиску.
Клімкін планує обговорити питання про вплив на Росію у цьому контексті з генсеком ООН та Христею Фріланд, міністром закордонних справ Канади, яка наступного року буде головувати у великій сімці.

“Ми працюємо по всіх напрямках і в усіх форматах. Але головне — нам потрібна реальна місія, а не кілька бодігардів, які будуть заважати спостерігачам ОБСЄ. Місія має повністю контролювати територію Донбасу, контролювати кордон, відповідати за роззброєння та підготувати окуповані території до вільних і чесних виборів. Місія яке є інакшою, це не місія, а маніпуляція Росії”, — підкреслив міністр закордонних справ.

Він уточнив, що українська сторона не піде на поступки, бо від цього залежать життя людей.

“Ми готові до певних компромісів, але не компромісів, які означатимуть зраду людей, які живуть на Донбасі, а також зраду повернення окупованих територій Україні”, — резюмував Клімкін.

Нагадаємо, Клімкін поставив на місце свого російського колегу Сергія Лаврова, який під час засідання Ради міністрів ОБСЄ назвав окупаційною адміністрацією введення миротворців на Донбас.

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