Климкин: мы продолжим давление на Россию по введению миротворцев ООН на Донбассе

"Россия пытается извратить весь смысл этой миссии. Лавров в Вене сказал, что миссия означает введение оккупационной администрации, на что я ответил, что такая там уже есть. Россия категорически отказывается соглашаться на ту миссию, которая должна принести мир на Донбасс. Поэтому вопрос пока не во времени, а в содержании. Мы продолжим давить на Россию. У нас есть на это некоторые дополнительные идеи и с американской стороной и с Евросоюзом", - рассказал Климкин.

Как уточнил глава МИД Украины, это будут и новые санкции против РФ, появятся в феврале, и определенные механизмы политического давления.

Климкин планирует обсудить вопрос о влиянии на Россию в этом контексте с генсеком ООН и Фриланд, министром иностранных дел Канады, которая в следующем году будет председательствовать в большой семерке.

"Мы работаем по всем направлениям и во всех форматах. Но главное - нам нужна реальная миссия, а не несколько телохранителей, которые будут мешать наблюдателям ОБСЕ. Миссия должна полностью контролировать территорию Донбасса, контролировать границу, отвечать за разоружение и подготовить оккупированные территории в свободных и честных выборов. Миссия которая является иной, это не миссия, а манипуляция России", - подчеркнул министр иностранных дел.

Он уточнил, что украинская сторона не пойдет на уступки, потому что от этого зависят жизни людей.

"Мы готовы к определенным компромиссам, но не к компромиссам, которые будут означать измену людей, которые живут на Донбассе, а также измену возвращения на оккупированные территорий Украины", - резюмировал Климкин.

Напомним, Климкин поставил на место своего российского коллегу Сергея Лаврова, который во время заседания Совета министров ОБСЕ назвал оккупационной администрацией введения миротворцев на Донбасс.