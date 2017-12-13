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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 98301 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101858 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102215 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116296 просмотра

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10 марта, 09:12 • 105792 просмотра

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Климкин: мы продолжим давление на Россию по введению миротворцев ООН на Донбассе

Климкин: мы продолжим давление на Россию по введению миротворцев ООН на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 11832 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Вопрос введения миротворцев ООН в Донбассе на данный момент заключается прежде всего не во времени, а в содержании этой миссии. Россия пытается извратить весь ее смысл, поэтому мы продолжим давить на Российскую Федерацию. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Украины Павел Климкин после встречи президента Украины Петра Порошенко и президента Польши Анджея Дуды, передает УНН.

"Россия пытается извратить весь смысл этой миссии. Лавров в Вене сказал, что миссия означает введение оккупационной администрации, на что я ответил, что такая там уже есть. Россия категорически отказывается соглашаться на ту миссию, которая должна принести мир на Донбасс. Поэтому вопрос пока не во времени, а в содержании. Мы продолжим давить на Россию. У нас есть на это некоторые дополнительные идеи и с американской стороной и с Евросоюзом", - рассказал Климкин.

Как уточнил глава МИД Украины, это будут и новые санкции против РФ, появятся в феврале, и определенные механизмы политического давления.

Климкин планирует обсудить вопрос о влиянии на Россию в этом контексте с генсеком ООН и Фриланд, министром иностранных дел Канады, которая в следующем году будет председательствовать в большой семерке.

"Мы работаем по всем направлениям и во всех форматах. Но главное - нам нужна реальная миссия, а не несколько телохранителей, которые будут мешать наблюдателям ОБСЕ. Миссия должна полностью контролировать территорию Донбасса, контролировать границу, отвечать за разоружение и подготовить оккупированные территории в свободных и честных выборов. Миссия которая является иной, это не миссия, а манипуляция России", - подчеркнул министр иностранных дел.

Он уточнил, что украинская сторона не пойдет на уступки, потому что от этого зависят жизни людей.

"Мы готовы к определенным компромиссам, но не к компромиссам, которые будут означать измену людей, которые живут на Донбассе, а также измену возвращения на оккупированные территорий Украины", - резюмировал Климкин.

Напомним, Климкин поставил на место своего российского коллегу Сергея Лаврова, который во время заседания Совета министров ОБСЕ назвал оккупационной администрацией введения миротворцев на Донбасс.

Украинские Национальные Новости

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