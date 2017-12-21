Клімкін: імпорт із Канади зріс майже вдвічі після запровадження ЗВТ

КИЇВ. 21 грудня. УНН. З початку роботи зони вільної торгівлі імпорт з Канади зріс майже вдвічі. Про це під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд сказав голова МЗС Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.