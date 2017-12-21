Клімкін: імпорт із Канади зріс майже вдвічі після запровадження ЗВТ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. З початку роботи зони вільної торгівлі імпорт з Канади зріс майже вдвічі. Про це під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд сказав голова МЗС Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
“Лише за цей рік наш експорт до Канади зріс на 76%, імпорт із Канаду — на 93 % — тобто майже вдвічі лише за рік. І те, що мені кажуть, — потенціал тут просто шалений. Тому маємо безумовно, працювати”, — сказав він.
Зазначені показники, за словами міністра, вказані лише в області товарообігу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експорт українських товарів до Канади виріс на 70%
“Далі мають бути послуги, далі мають бути інвестиції. Ми маємо зробити з цієї угоди дієвий інструмент, практичний інструмент, який нам дуже потрібен”, — зазначив Клімкін.
Як повідомляв УНН, Україна імпортує з Канади низку товарів, в тому числі ліки та вугілля.
Нагадаємо, 1 серпня вступила в силу угода про вільну торгівлю між Україною і Канадою. Угода була підписана 11 липня 2016 року під час візиту в Україну прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.