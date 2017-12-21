Климкин: импорт из Канады вырос почти вдвое после введения ЗСТ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. С начала работы зоны свободной торговли импорт из Канады вырос почти вдвое. Об этом во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд сказал глава МИД Павел Климкин, передает корреспондент УНН.
"Только за этот год наш экспорт в Канаду вырос на 76%, импорт из Канады - на 93% - то есть почти вдвое всего за год. И то, что мне говорят, - потенциал здесь просто сумасшедший. Поэтому должны, безусловно, работать", - сказал он.
Указанные показатели, по словам министра, указаны лишь в области товарооборота.
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"Далее должны быть услуги, далее должны быть инвестиции. Мы должны сделать из этого соглашения действенный инструмент, практический инструмент, который нам очень нужен", - отметил Климкин.
Как сообщал УНН, Украина импортирует из Канады ряд товаров, в том числе лекарства и уголь.
Напомним, 1 августа вступило в силу соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой. Соглашение было подписано 11 июля 2016 года во время визита в Украину премьер-министра Канады Джастина Трюдо.