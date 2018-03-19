Клімкін: Джонсону сподобалась ідея щодо працевлаштування висланих з РФ дипломатів в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 марта. УНН. Міністру закордонних справ Борису Джонсону сподобалась ідея щодо працевлаштування висланих з Росії дипломатів в Україні. Про це написав у Twitter голова МЗС України Павло Клімкін, передає УНН.
“Висловив нашу солідарність Борісу. Запевнив, що буду радий вітати британських дипломатів та співробітників Британської Ради, яких висилають з Росії. Йому ця ідея сподобалася”, — написав П.Клімкін.
Як повідомляв УНН, П.Клімкін запропонував колезі з Великої Британії працевлаштувати 23 висланих з Російської Федерації британських дипломатів в Україні.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ РФ оголосило персонами нон-грата і вимагає покинути Росію в тижневий термін 23 дипломатичних співробітників посольства Великої Британії.
Таке рішення в Росії прийняли у відповідь на санкції Лондона. Зокрема, на рішення вислати 23 російських дипломатів.
Висловив нашу солідарність Борісу. Запевнив, що буду радий вітати британських дипломатів та співробітників Британської Ради, яких висилають з Росії. Йому ця ідея сподобалася. pic.twitter.com/k9ZJTAOnhM— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 19 марта 2018 г.