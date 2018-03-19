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Климкин: Джонсону понравилась идея о трудоустройстве высланных из РФ дипломатов в Украине

Климкин: Джонсону понравилась идея о трудоустройстве высланных из РФ дипломатов в Украине

Киев  •  УНН

 • 10143 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Министру иностранных дел Борису Джонсону понравилась идея относительно трудоустройства высланных из России дипломатов в Украине. Об этом написал в Twitter глава МИД Украины Павел Климкин, передает УНН.

"Высказал нашу солидарность Борису. Заверил, что буду рад приветствовать британских дипломатов и сотрудников Британского Совета, которых высылают из России. Ему эта идея понравилась", - написал П.Климкин.

Как сообщал УНН, П.Климкин предложил коллеге из Великобритании трудоустроить 23 высланных из Российской Федерации британских дипломатов в Украине.

Напомним, Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон-грата и требует покинуть Россию в недельный срок 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании.

Такое решение в России приняли в ответ на санкции Лондона. В частности, на решение выслать 23 российских дипломатов .

Выразил нашу солидарность Борису. Заверил, что буду рад приветствовать британских дипломатов и сотрудников Британского Совета, которых высылают из России. Ему эта идея понравилась. pic.twitter.com/k9ZJTAOnhM

- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 19 марта 2018 г.

Украинские Национальные Новости

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