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Клімкін: “дорожня карта” Лаврова є картою російських маніпуляцій

Клімкін: “дорожня карта” Лаврова є картою російських маніпуляцій

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Заява міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про спільну “дорожню карту” є маніпуляцією Росії зі звільненням українських політичних в’язнів і заручників. Про це сказав на брифінгу міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.

“Всі прекрасно розуміють, як Росія маніпулює зі звільненням не тільки політичних в’язнів, а й заручників. Але ми продемонстрували, що справа не у кількості”, — сказав П.Клімкін.

За словами глави українського МЗС, на останній “нормандській зустрічі” він казав, що на Донбасі в заручниках майже 3 роки перебувають громадяни України. В результаті попереднього обміну їх не вдалось витягнути. Крім того, він повідомив, як особисто показав міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову в присутності німецького і французького колег список з росіян, яких Україна готова передати в обмін на своїх громадян.

“Як ви знаєте, результатом цієї зустрічі була заява Лаврова про важливість дорожньої карти. Ви знаєте, ця дорожня карта, на жаль, це — карта російських маніпуляцій. Але маємо все одно просуватись, оскільки, говорячи з Росією, ніхто за визначенням їй не довіряє”, — наголосив міністр.

Як повідомляв УНН, за словами Клімкіна, українська сторона готова на будь-які кроки, які дозволять звільнити своїх громадян.

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