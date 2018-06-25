Клімкін: “дорожня карта” Лаврова є картою російських маніпуляцій

“Всі прекрасно розуміють, як Росія маніпулює зі звільненням не тільки політичних в’язнів, а й заручників. Але ми продемонстрували, що справа не у кількості”, — сказав П.Клімкін.

За словами глави українського МЗС, на останній “нормандській зустрічі” він казав, що на Донбасі в заручниках майже 3 роки перебувають громадяни України. В результаті попереднього обміну їх не вдалось витягнути. Крім того, він повідомив, як особисто показав міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову в присутності німецького і французького колег список з росіян, яких Україна готова передати в обмін на своїх громадян.

“Як ви знаєте, результатом цієї зустрічі була заява Лаврова про важливість дорожньої карти. Ви знаєте, ця дорожня карта, на жаль, це — карта російських маніпуляцій. Але маємо все одно просуватись, оскільки, говорячи з Росією, ніхто за визначенням їй не довіряє”, — наголосив міністр.

Як повідомляв УНН, за словами Клімкіна, українська сторона готова на будь-які кроки, які дозволять звільнити своїх громадян.