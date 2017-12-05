Клімкін: для угорської меншини зроблено недостатньо

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що для угорської громади, яка проживає в Закарпатській області, українська влада зробила недостатньо. Про це він заявив у відеоблозі на своєму каналі в YouTube за підсумками поїздки на Закарпаття, передає УНН.