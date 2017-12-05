Клімкін: для угорської меншини зроблено недостатньо
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що для угорської громади, яка проживає в Закарпатській області, українська влада зробила недостатньо. Про це він заявив у відеоблозі на своєму каналі в YouTube за підсумками поїздки на Закарпаття, передає УНН.
"Маємо визнати, що недостатньо зробили для угорської громади. Але зараз якраз є шанс із цим надолужити", - підкреслив Клімкін.
Він розкритикував чинну методику навчання, яка, за його словами, не заохочує дітей угорської громади до вивчення української мови.
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Також він наголосив, що угорська громада - це невід'ємна частина України.
"Розуміємо, в який бік необхідно рухатися І це не питання наших відносин з Угорщиною. Це питання того, що угорська громада - це невід'ємна частина України, оскільки інакше, коли іноді читаєш в соціальних мережах, угорці контрабандисти або сепаратисти, - це повна маячня.
Просто ми повинні працювати, реально працювати і ангажувати, оскільки й угорці розуміють: якщо всі поїдуть вчитися в Угорщину, коли вони повернуться, і чи повернуться вони, - це велике питання. Це майбутнє України і майбутнє угорської громади в Україні", - заявив Клімкін.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Пейтер Сійярто повторив тезу про "дискримінаційність" українського закону про освіту і заявив, що Будапешт не може підтримати євроатлантичні зусилля України до скасування відповідного законодавства.