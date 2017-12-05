Климкин: для венгерского меньшинства сделано недостаточно

"Должны признать, что недостаточно сделали для венгерской общины. Но сейчас как раз есть шанс с этим надлежит", - подчеркнул Климкин.

Он раскритиковал действующую методику обучения, которая, по его словам, не поощряет детей венгерской общины к изучению украинского языка.

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Также он отметил, что венгерская община - это неотъемлемая часть Украины.

"Понимаем, в какую сторону необходимо двигаться. И это не вопрос наших отношений с Венгрией. Это вопрос того, что венгерская община - это неотъемлемая часть Украины, поскольку иначе, когда иногда читаешь в социальных сетях, венгры контрабандисты или сепаратисты - это полная бред.

Просто мы должны работать, реально работать и задействовать, поскольку и венгры понимают: если все поедут учиться в Венгрию, когда они вернутся, и вернутся они, - это большой вопрос. Это будущее Украины и будущее венгерской общины в Украине", - заявил Климкин.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто повторил тезис о "дискриминационности" Украинская закона об образовании и заявил, что Будапешт не может поддержать евроатлантические усилия Украины к отмене соответствующего законодательства.